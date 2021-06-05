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ABD'de ikinci el kitap satan Türk gencinin başarı hikayesi

Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye yerleşen Oğuzhan Sefa Yıldız, pandemi sürecinde ikinci el kitapları internet üzerinden satarak 100 bin doların (866 bin TL) üzerinde kazanç elde etti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:29
ABD'de ikinci el kitap satan Türk gencinin başarı hikayesi
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Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye yerleşen Oğuzhan Sefa Yıldız, pandemi sürecinde ikinci el kitapları internet üzerinden satarak 100 bin doların (866 bin TL) üzerinde kazanç elde etti. Yıldız, ABD'deki bu girişiminin hikayesini, Demirören Haber Ajansı'yla paylaştı.

İstanbul'da 1995 yılında doğan Oğuzhan Sefa Yıldız, Anadolu Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu okuduğu sırada yaz aylarını Work and Travel ile ABD'de geçirdi. Yıldız, daha sonra ABD'ye yerleşerek burada internet üzerinden ikinci el kitap satışı yapmaya başladı. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere 20 ülke ve 50'den fazla şehir gezdiğini ifade eden Yıldız, "ABD'de 2018'den 2020'ye kadar çeşitli işler yaptıktan sonra, Covid-19 süreci başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de herkes evlerine kapandı. E-ticaret dediğimiz, online alışveriş sitelerinde büyük bir talep oluştu. Ben de bu süreçte krizi fırsata çevirmeye çalıştım. Aklıma kitaplar geldi. Herkes eve kapanmışken bolca vakitleri olur ve bolca kitap okumak isterler. Bu yüzden ikinci el kitap satışına başladım" dedi.

İŞE BAŞLADIKTAN 5-6 AY SONRA DEPO KİRALADI

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Oğuzhan Sefa Yıldız, internet üzerinden kitap satmaya başladıktan 5-6 ay sonra Massachusetts eyaletinde bir depo kiraladığını belirterek, "Bu işe amatör bir şekilde başladım. Kendi evimde ve arabamla bu işi yapıyordum. Hangi kitapların satılıp hangilerinin satılmayacağını listeleyip, internet üzerinden satışına başladım. Sonra, yaz aylarında ABD'de kısıtlamaların gevşemesiyle biz de daha fazla kitap bulduk ve daha fazla kitap sattık. İşe başladıktan 5-6 ay sonra depo kiraladım. Daha sonra toplu şekilde kitaplar almaya başladık" diye konuştu.

Yıldız, istikrarlı ve mutlu şekilde yoluna devam ettiğini ifade ederek, 4 ABD'liyi de yanında işe aldığını, bu kişilere istihdam sağladığını sözlerine ekledi.

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