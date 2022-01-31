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4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:13
4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışlı olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma, don, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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