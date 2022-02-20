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1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

20 Şubat 2022 Pazar 11:15
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

TC CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: "1915 ÇANAKKALE KÖPRÜMÜZÜN AÇILIŞINI VATANDAŞLARIMIZIN TALEBİ ÜZERİNE ÇANAKKALE ZAFERİ'MİZİN YIL DÖNÜMÜNDE, 18 MART'TA GERÇEKLEŞTİRME KARARI ALDIK"

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 20.02.2022 21:07
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