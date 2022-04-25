15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada karar

TUTUKLU SANIK OSMAN KAVALA, "TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS ETMEK" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

ARALARINDA MÜCELLA YAPICI'NIN DA BULUNDUĞU TUTUKSUZ 7 SANIĞI 18'ER YIL HAPİSLE CEZALANDIRAN VE BU KİŞİLER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VEREN MAHKEME, HENRİ JACK BERKEY, CAN DÜNDAR VE MEHMET ALİ ALABORA İLE DİĞER 6 FİRARİ SANIĞIN DOSYALARININ AYRILMASINA HÜKMETTİ

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

Osman Kavala hakkında, TCK'nın 312/1 maddesinden ceza verildiğine vurgu yapan mahkeme heyeti, bu nedenle sanığın, "mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme" tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Kavala'nın "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmederek bu suçtan tahliyesini kararlaştırdı.

DİĞER SANIKLAR

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.