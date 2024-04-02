Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki Temyiz Mahkemesi’nde emlak sektöründe dolandırıcılık yapmakla yargılandığı davada 175 milyon dolar teminat ödeyerek, mal varlığına el konulmasını önledi.

New York Temyiz Mahkemesi geçen ay, Trump’tan istenen 454 milyon dolarlık para cezasının 175 milyon dolara indirilmesi talebini kabul etmiş ve eski başkana bu parayı yatırması için 10 gün süre tanımıştı.

Trump, indirim kararı alınmaması durumunda, banka hesaplarındaki parası ve bazı önemli taşınmaz mülkleri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olacaktı.

Teminat ödemesi niteliğindeki 175 milyon dolar, Trump hakkındaki kararın onanması halinde faiziyle tekrar hesaplanacak ve eski başkan toplam miktarı devlete ödeyecek. Trump hakkındaki kararın bozulması halinde ise, ödenen 175 milyon dolar geri yatırılacak.

Eski Başkan’ın avukatlarından Alina Habba, "Söz verdiğimiz gibi Başkan Trump teminatı yatırdı. Temyizde haklarını aramak ve bu haksız kararı bozmak için sabırsızlanıyor" dedi.

Eski başkan Donald Trump aleyhinde, üç başka dava daha bulunuyor. Trump'ın hukuki sorunları, şimdiye kadar siyasi hedeflerine engel teşkil etmedi. Cumhuriyetçi Partili Trump, 5 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık seçiminde mevcut Demokrat başkan Joe Biden’a karşı yarışacak.

ABD’de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olması beklenen Trump’ın Demokrat Başkan Biden’ı bir kamyonet arkasında halatla bağlanmış şekilde gösteren görseli paylaşması tepkiye yol açtı. Biden’ın seçim kampanyası ekibi Trump'ın paylaştığı görüntüyü kınadı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump’ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, eski Başkan’ın New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarın yüzde 10 fazlası ve faizleriyle 454 milyon doları, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyordu.