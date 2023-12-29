Töre: “Başarılı çalışmalarınızı her zaman takdir ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile çalışanların yeni yılını kutladı.

TAK personeline hediyeler takdim eden ve anı fotoğrafı çektiren Töre, ardından Müdür Fehmi Gürdallı ile görüştü.

-Töre: “Dünyaya TAK ajansından sesleniyoruz”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüşmesinde, bu yıl 50’nci yılını dolduran Ajans’a başarılar diledi.

TAK'ın milli mücadelede ve Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmada çok önemli görevler yaptığını kaydeden Töre, “Göreviniz bundan sonra daha çok olacaktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha görünür, daha tanınır hale gelmesi gerekmektedir” dedi.

KKTC’nin daha görünür hale gelmesi için hem devletin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Vekili Töre, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu da anımsatarak, “Dolayısıyla görevlerimiz daha da yaygınlaştı” dedi.

Töre, TAK’ın işini başarıyla yürüttüğünü gördüklerini vurgulayarak, daha donanımlı hale gelmesinin ve yeni bir binaya taşınmasının önemine vurgu yaptı ve “Başarılı çalışmalarınızı her zaman takdir ediyoruz. Dünyaya TAK ajansından sesleniyoruz” dedi.

- “Anavatanımız Türkiye ve Türk ordusu, caydırıcı güç olarak 20 Temmuz şafak vakti Kıbrıs’a geldi”

Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, “Elbette Kıbrıs’ta barış, dünyada barış… Ama Kıbrıs sadece Helenlerin değildir. Helenler Güney’de ise ve bugün Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ele geçirdiyse, biz de kendi cumhuriyetimizi kurduk. Dolayısıyla karşılıklı olarak birbirimizi tanımamız ve kabul etmemiz gerekir. Rumlar zaten dolaylı olarak bizim defacto durumumuzu kabul ediyorlar. Ama ille de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir takım yakıştırmalar yapıyorlar. Bu yakıştırmalarının da artık son bulmasını diliyorum” diye konuştu.

Gazze savaşından sonra dünyanın değiştiğini “Gazze öncesi ve Gazze sonrası” ifadesi ile anlatan Töre, Gazze’ye yapılan “siyonist” saldırı konusunda hiçbir şey yapmadıkları, hatta destek verdikleri gerekçesiyle Avrupa, ABD ve Birleşmiş Milletler'i eleştirdi. Töre, Gazze’de soykırımın devam ettiğini vurgulayarak, güçlü devletler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ayrımcılığa son verme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının da geçmişte benzeri saldırılara hedef olduğunu söyleyen Töre, “Ama Anavatanımız Türkiye ve Türk ordusu, caydırıcı güç olarak 20 Temmuz şafak vakti Kıbrıs’a geldi ve bizi soykırımdan kurtulduk” dedi.

Töre, yeni yılda TAK Müdürü ile çalışanlarına huzur, mutluluk ve sağlık, tüm dünyaya da barış dileyerek sözlerine son verdi.

-Gürdallı

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da ziyaretlerinden dolayı Meclis Başkanı Töre'ye teşekkür etti.

Gürdallı, Meclis'in ülke demokrasisi için önemine değindi ve halkın Meclis çalışmalarını, bütçe görüşmelerini, Genel Kurul toplantılarını TAK'ın haberleri sayesinde öğrendiğini dile getirdi.

Gürdallı, gerek iktidar gerek muhalefet vekillerinin tüm konuşmalarına TAK bülteninde yer verildiğine dikkat çekti. Gürdallı, TAK olarak bu yorucu ama önemli görevi yerine getirmekten mutlu olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Töre Gürdallı’ya hediye takdiminde bulundu.