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Yüzmede yükselen değer

Bale ile başladığı yaşantısına yüzme ile devam eden İpek Aksel, İsveçli yüzücü Sarah Sjöström’ü beğendiğini söyledi

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:00
Yüzmede yükselen değer
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4 yaşında baleye başladığını söyleyen genç yetenek İpek Aksel, su balesi yapan bir arkadaşını görmesinden sonra yüzmeye başladığını belirtti.

İpek Aksel 7 Mayıs 2002 doğumlu genç, disiplinli ve yüzme aşığı olması yanında aynı zamanda geleceğin bir öğretmeni. Kendisi ile yüzmeye dair ne varsa keyifli bir sohbetle masaya yatırdık.

İlk yarış, İlk birincilik

11 yıldır serbest ve kelebek yüzdüğünü ifade eden İpek Aksel, ilk yarışına 2009 yılında çıktığını ve ilk birinciliğini 100 m kurbağada aldığını söyledi. İlk rekorunu ise 13 yaşında 50 m kelebekte elde ettiğini söyleyen İpek Aksel en büyük hedefinin Türkiye’de derece almakla birlikte KKTC rekorlarını geliştirmek olduğunu söyledi.

En keyif aldığım stil Kelebek

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Kelebek, serbest ve karışık branşlarda mücadele ettiğini ifade eden Fast Frogs sporcusu İpek Aksel, kelebek branşının en fazla keyif aldığı branş olduğunu söyledi. Kelebek branşının en zor branş olduğunu ancak en fazla keyif aldığı branş olduğunu belirten Aksel, yüzme dışında başka bir spor dalı yapmayı düşünmediğini belirtirken, İsveçli Sarah Sjöström’ün ise en beğendiği sporcu olduğunu söyledi.

Haftada 6 idman

Okulunun rahat olmasından dolayı yüzmeye ciddi zaman ayırdığını belirten İpek Aksel, haftada 6 idman yaptığını ancak bu sayının 8’e çıkacağını belirterek 2.5’saatlik bir yüzme zamanı olduğunu ifade etti. Yüzmede dezavantaj olmadığını aksine avantajının daha çok olduğunu belirten genç sporcu vücudunun feet kalması yanında sağlıklı bir yaşamında kendisi ile olduğunu söyledi.

Rekorları var

Yüzmede iyi bir potansiyelin olduğunu ancak havuzun yetersiz olduğunu belirten Fast Frogs sporcusu İpek Aksel, havuza ilginin çok yüksek olmadığını ancak çok da düşük olmadığını söyledi. Hem sporcu hem de yardımcı antrenör olarak devam ettiği sporda 11 yılı geride bıraktığını belirten Aksel, 100 m serbest ve 50-100 m kelebekte rekorları olduğunu söyledi.

İyi bir alt yapı var

Alt yapının iyi olduğunu ve yetenekli sporcuların alt yapıda mevcut olduğunu da belirten genç yetenek boş vakitlerinde ne yaptığının sorulması üzerine boş vaktinin olmadığı cevabını verdi. Alt yapıda Erdaş Uçaner, bir dönem ise Cem Dağdelen ile çalıştığını ifade eden İpek Aksel, antrenörü Can Nazlı’ya da teşekkür ederken Barış Cambulat’ın da üzerinde emeği olduğunu ifade etti. Deniz’de yüzmek yerine havuzda yüzmeyi tercih ettiğini belirten İpek Aksel, yüzmede yetenek yanında, disiplin ve çalışmanın şart olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ipek Aksel
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