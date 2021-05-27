Yuvada kalacak mı?

Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar verdiği demeçte Zihni ile kendisinin sıkça bir araya geldiğini belirterek bugün bir kez daha görüşme yaptığını söyledi. Zihni’nin şu an itibariyle İngiltere ile bağlantıları olduğunu belirten Özgü Bayraktar, gönlünün gitmekten yana olduğunu ancak bu fikrinden vazgeçmesi durumunda tercihini Yenicami’den yana kullanacağını söyledi. 1 Haziran tarihinde yapılacak sezon açılışına Zihni Temelci’nin de dahil olacağını ifade eden Bayraktar, Zihni ile ilgili takımda kalması için tüm şartları zorladıklarını sözlerine ekledi.