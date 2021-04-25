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Yonpaş Dumlupınar antrenmanlara ara verdi

Sedat Devecioğlu, Haziran ortasında oyuncularla yeniden bir araya geleceklerini söyledi

25 Nisan 2021 Pazar 17:31
Yonpaş Dumlupınar antrenmanlara ara verdi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar antrenmanlarına ara verdi. 
Genel’de ülke, özelde ise Mağusa’da artan vakalar nedeniyle normal planın 2 hafta öncesinde hazırlık sürecini noktaladıklarını ifade eden Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, sezona başlangıç tarihinde ise değişiklik olmadığını söyledi. 
Oyuncuların bu dönemi normal geçiş süresi olarak değerlendireceğini söyleyen Sedat Devecioğlu, Haziran ortasında oyuncularla yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Arayı iki hafta önce verdik

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Kasım ayında başladıkları çalışmalara Ocak ayında kapanma dolayısıyla ara verdiklerini ifade eden Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, genelde ülke, özelde ise Mağusa’da artan vakalar nedeniyle 30 Nisan’da planladıkları ara vermeyi öne alıp iki hafta öncesinde süreci noktaladıklarını söyledi. 

Perşembe günü noktaladık
Geçtiğimiz hafta Perşembe takımla son kez birlikte olduklarını belirten Devecioğlu, oyuncu grubunun Haziran ortasına kadar dinlenme de olacağını bu dönemi bireysel geçiş süreci olarak değerlendireceklerini söyledi. 

Haziran ortası fitness ile başlıyoruz
Haziran ortasında fitness ile yeniden oyuncularla bir araya geleceklerini ifade eden Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, sezon açılışı tarihinde bir değişikli olmadığını yaptıkları 8 haftalık hazırlık programı doğrultusunda 19 Temmuz’da sezon açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporYonpaş Dumlupınar
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