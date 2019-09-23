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Yonpaş Dumlupınar 3 puanı kaptı 2-0

Yonpaş Dumlupınar sahasında konuk ettiği Lapta’yı 2-0 mağlup etti.

Yonpaş Dumlupınar 3 puanı kaptı 2-0

Yonpaş Dumlupınar sahasında konuk ettiği Lapta’yı 2-0 mağlup etti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
Yonpaş Dumlupınar 3 puanı kaptı 2-0

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar sahasında konuk ettiği Lapta’yı Hüseyin Kayalılar ve Mert Güçlücan’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Dk.22: Ceza sahasına yapılan ortada yaşanan karambolde Abbas yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hüseyin Kayalılar topu ağlara gönderdi fakat hakem golü ve penaltıyı iptal etti.

Dk: Berke sol kanattan ceza sahasına girdi ve savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Hüseyin Kayalılar gole çevirdi.

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Dk.66: Sağ kanattan yapılan ortaya Ferdi kafa vurdu fakat top dışarı çıktı.

Dk.83: Sağdan gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında kaleci topu elinden kaçırdı fakat kimse dokunamadı ve savunma uzaklaştırdı.

Dk.90+3: Yonpaş Dumlupınar savunmasının kafa vuruşunda Mert Güçlücan savunma arkasında top ile buluştu ve vuruşunda topu ağlara gönderdi.2-0

Karşılaşmada başka gol olmazken Yonpaş Dumlupınar maçı 2-0 kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Yonpaş DumlupınarLaptaK-pet 1.lig
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