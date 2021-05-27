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Yiğitcan, Taygun ve Tuğba Bursa’da yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Yiğitcan Hekimoğlu, Tuğba Aydın ve Taygun Artan Özcihan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenecek organizasyonlarda yarışacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:59
Yiğitcan, Taygun ve Tuğba Bursa’da yarışacak
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KKTC Atletizm Federasyonu’nun bir süre önce düzenlediği deneme yarışlarında Türkiye barajını geçerek bu yarışlara katılmaya hak kazanan atletlerden Taygun, 28-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak Türkiye U20 Şampiyonası’nda 100 ve 200 metre branşlarında yarışacak.

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Yiğitcan Hekimoğlu ile Tuğba Aydın ise yine Bursa’da 4-6 Haziran tarihlerinde yapılacak Türkiye Büyükler Şampiyonası’nda yer alacak. Yiğitcan 100 ve 200 metre branşlarında, Tuğba ise üç adım atlama ve uzun atlama branşlarında derece arayacak.

Söz konusu organizasyonlara katılmak için üç atlet bugün Türkiye’ye gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yiğitcan HekimoğluTuğba AydınTaygun Artan Özcihan
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