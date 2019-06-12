Yiğitcan Bosna’da piste çıkacak

Uluslararası birçok madalya ve başarıya sahip rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu Katar'da düzenlenecek olan Dünya Atletizm şampiyonası hedefiyle hazırlıklarını antrenörü Celal Keleş nezdinde sürdürürken ilk uluslararası yarışmada Bosna'da piste çıkacak.

Yaklaşık 6 hafta önce sakatlık yaşayan Hekimoğlu risk almamak için Japonya'da düzenlenen Dünya Bayrak Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm takımıyla birlikte yeralmış ancak yarışmamıştı.



Bugün piste çıkacak olan Hekimoğlu böylelikle hazırlıklar kapsamında buyıl ilk uluslararası yarışını koşacak.