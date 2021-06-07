Yeşilova startı verdi

Beyzade ÜNALMIŞ

Dün yeni sezon hazırlıklarına başlayan Merit Alsancak Yeşilova’da teknik direktör Şenol Canbulat planlama ve düşüncelerini spor servisimizle paylaştı. Ortamı inanılmaz özlediklerini ve yeniden döndükleri için son derece mutlu olduklarını aktaran Canbulat, sağlıklı ve kazasız belasız süreci devam ettirmek istediklerini söyledi.

Planlamamız hazır

Teknik heyetle birlikte hazırlık dönemine dair tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik direktörü Şenol Canbulat, bu bağlamda dün başladıkları çalışma sürecine Pazartesi itibariyle devam edeceklerini söyledi. Yeni sezon itibariyle camianın önemli ismi Eray Yavuk’u da aralarına dahil ettiklerini belirten Canbulat, Eray’ın da bu sezon aralarında olacağını söyledi.

Haziran hafif, Temmuz’da hazırlık maçları

Haziran ayını hafif tempo ile geçireceklerini Temmuz itibariyle temponun artacağını ifade eden Şenol Canbulat, 24 Temmuz itibariyle Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile hazırlık maçlarına başlayacaklarını ifade etti. Canbulat bu maçın ardından 28 Temmuz’da Yenicami ile hazırlık maçlarının devam edeceğini söyledi.

Ağustos’ta yine Yenicami ve MTG ile maç

Merit Alsancak Yeşilova Teknik direktörü Şenol Canbulat, 25 Ağustos Yenicami, 28 Ağustos’da ise Mağusa Türk Gücü maçları ile hazırlık karşılaşmalarını tamamlayacaklarını belirtti.

Temmuz ve Ağustos’ta kamp

İki etaplı kamp döneminin de sezon öncesi kendilerini beklediğini söyleyen Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, ilk kampın Temmuz sonu ikinci kampın ise Ağustos sonu olacağını sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: Fuat ŞANLIER