Yenicami’de alt yapı başladı

Yenicami altyapı Başantrenörü Ali Pirgalı “Hedefimiz iyi futbolcu ve iyi insan yetiştirmek”

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) 2020-2021 sezonunun Pandemi nedeniyle futbola ara verilmesinden sonra ilk kez 5 Nisan’da alt yapı çalışmaları için faaliyete başladı.

Alt Yapı başantrenörü İsmail Pirgalı yönetiminde Yusuf Kaptan Sahası’nda alt yapı çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı kulüp, Pazrtesi ve Cuma günleri arasında 15 gurubu yetiştiriyor.

Alt Yapı baş antrenörü Pirgalı gazetemize yaptığı açıklamada, hedeflerinin kulübün futbolda alt yapısını oluşturmak ve futbolcu yetiştirmekle beraber ülkeye iyi insan yetiştirmek olduğunu belirtti.

Pirgalı sözlerine şöyle devam etti: “15 grubu bir hafta boyunca akşamları haftada iki kez olmak üzere antrenör arkadaşlarımla birlikte çalıştırıyoruz.Henüz alt yapı çalışmalarına yeni başladık.Pandemi öncesine göre sayımız azaldı ancak sayının artacağına inanıyoruz.Şimdilik müsabaka anlamında herhangi bir program açıklanmadı.Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda müsabakalar anlamında genel bir programın belirleneceğini umuyoruz.”