Yeni başkan Öztörel

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Yönetim Kurulu yeniden yapılanarak görev dağılımı yaptı. Önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yeni yönetim görev dağılımı yaptı.
Yapılan toplantıda başkanlığa Ramadan Öztörel getirildi.
Başkan Ramadan Öztörel yaptığı açıklamada “oluşturulan yeni görev dağılımı ile daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi, özelde bölgemize genelde ise tüm çevremize duyarlı ve topum yararı benimseyen bir spor kulübü olarak görevimize devam edeceğiz” dedi.
Başkan: Ramadan Öztörel
As başkan: Mehmet Kızıltan
Atıcılık dalı spor sorumlusu: Esat Cemmedo
Balıkçılık dalı spor sorumlusu: Murat Cemil Bulut
Üretim ve doğal yaşam destek sorumlusu: Gökhan Öztugay
Basın yayın sorumlusu: Erkut Yılmabaşar
Hukuk ve lokal sorumlusu: Faysal Devrim ve Ramadan Öztörel