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Yeni başkan Öztörel

Önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

Yeni başkan Öztörel

Önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:38
Yeni başkan Öztörel

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Yönetim Kurulu yeniden yapılanarak görev dağılımı yaptı. Önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

Yapılan toplantıda başkanlığa Ramadan Öztörel getirildi.

Başkan Ramadan Öztörel yaptığı açıklamada “oluşturulan yeni görev dağılımı ile daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi, özelde bölgemize genelde ise tüm çevremize duyarlı ve topum yararı benimseyen bir spor kulübü olarak görevimize devam edeceğiz” dedi.

Başkan: Ramadan Öztörel

As başkan: Mehmet Kızıltan

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Veznedar: Birtan Ketenoğlu

Atıcılık dalı spor sorumlusu: Esat Cemmedo

Balıkçılık dalı spor sorumlusu: Murat Cemil Bulut

Üretim ve doğal yaşam destek sorumlusu: Gökhan Öztugay

Basın yayın sorumlusu: Erkut Yılmabaşar

Hukuk ve lokal sorumlusu: Faysal Devrim ve Ramadan Öztörel

Anahtar Kelimeler:
Ramadan Öztörelİskele Avcılık Atıcılık Kulübü
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