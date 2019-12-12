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Yarı finalistler belirlendi

5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası grup maçlarında sona geliniyor

Yarı finalistler belirlendi

5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası grup maçlarında sona geliniyor

12 Aralık 2019 Perşembe 01:15
Yarı finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda dördüncü hafta maçları 10 Aralık Salı günü tamamlandı.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada Salı gününün ilk maçında Kıbrıs Gazetesi ile BRT karşılaştı. Müsabaka 3-3 sona erdi. Günün diğer maçında Kanal T ile Diyalog karşı karşıya geldi. Müsabakadan 10-2’lik skorla üstün ayrılan taraf Diyalog oldu.

Oynanan müsabakaların ardından Kıbrıs Gazetesi gruptaki maçlarını tamamladı. Kanal T ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak yarı finale yükselme şansını yitirdi. Böylelikle Yenidüzen, Diyalog, BRT ve Kıbrıs Gazetesi’nin yarı finale yükselmesi kesinleşti. Oynanacak son hafta maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri 1-4, 2-3 şeklinde belli olacak.

Sonuçlar

Kıbrıs – BRT: 3-3

Kanal T – Diyalog: 2-10

Program

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Bugün

21.00 Yenidüzen - Diyalog

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Yenidüzen 3 2 1 - 10 6 4 7

2. Diyalog 3 2 - 1 13 7 5 6

3. BRT 3 1 2 - 8 5 3 5

4. Kıbrıs 4 1 1 2 9 11 -2 4

5. Kanal T 3 - - 3 8 19 -11 0

Anahtar Kelimeler:
5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası
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