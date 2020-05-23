Yalova güç depoluyor

Pazartesi itibariyle başlayan mesafeli idmanlar doğrultusunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. K-Pet birinci lig batı temsilcisi Yalova’da kalan 8 maçlık fikstür adına çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Önümüzdeki hafta tempoyu artıracağız

Yalova antrenörü Orçun Volkan hazırlık süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada başlangıç olarak genel dayanıklılık ve kuvvet çakışmaları ile sürece start verdiklerini, önümüzdeki hafta ise tempoyu artıracaklarını ifade etti.

Üniversite sınavı, oruçlu oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle başlangıç olarak eksik çalıştıklarını ifade eden Yalova antrenörü Orçun Volkan, önümüzdeki hafta çalışmalarına eksiksiz tam kadro devam edeceklerini söyledi. Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ve Göçmenköy takımları ile Haziran ayında hazırlık maçını planladıklarını da ifade eden genç çalıştırıcı Orçun Volkan, kalan 8 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz

Her yönüyle zor ve sıkıntılı süreçten geçtiklerini ifade eden Yalova antrenörü Orçun Volkan, hem takımsal hem de yönetimsel olarak toparlanmaları durumunda puansal olarak süper lig şansları olduğunu hatırlatan Orçun Volkan, bu zor süreci en iyi şekilde geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.