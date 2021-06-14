Vudalı istifa etti

Vudalı istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vudalı’nın mesajı şöyle “KKTC Engelliler Spor Federasyonu başkanlık görevimden ayrılıyorum.

Görev süremde maddi , manevi destek olan herkese , KKTC Tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları ve antrenörüne , yönetim kurulu arkadaşlarıma , kızkardeşime , anneme, babama , büyük desteğim Hasan Taçoy , Tufan Erhürman , Mehmet Harmancı , Teberrüken Uluçay, İbrahim Benter , Mustafa Gökmen , Sertaç Bozatlı , Kemal Deniz Dana , Rana Hastunç, Gülnar Kansel , görsel ve sözlü basında yer veren spor yazarlarına , UKÜ - Levent atıcılık kulübüne , LTB Engellenmeyen Lefkoşa Birimine sonsuz teşekkürler.

Pandemi öncesi sezonu 796 ,855.58₺ harcamayla kapandığını Spor Dairesi’ne raporlamıştım . Daire yönetim kurulu tarafından KKTC Engelliler Spor Federasyonuna 2021 yılı için ödenecek katkının 350,000₺ olacağını basından öğrendim bu miktarla devam edebilmem imkansızdır .

Ülkemizde özel sektör ekonomik sıkıntılarla boğuşurken 23 aylık görev süremdeki gibi BAĞIŞLARLA yürütecek şans olmadığından , devlet eliyle sürdürülebilir bir yapı sağlanamadığından ve geçmiş yıllarda sponsorla yapılan faaliyetleri ilk kez SPONSORSUZ başaran ve son zamanlarda motivasyonumu yüksek tutabileceğim bir çalışma ortamı olmayacağına karar verdiğimden, eski 2 transfer oyuncunun saygısız davranışlarından KKTC Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu görevimden ayrılıyorum .

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı olabilmemi dönemin Sn.Başbakanı Tufan Erhürmanve Sn.Spor Dairesi Müdürü ve Spor Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Değirmencioğlu onaylamışlardı ancak hükümet değişiminden imzalanmasını Sn.Ersin Tatar & Sn.Alkan Değirmemcioğlu yapmışlardı , takdirleri için çok teşekkürler.

Yönetim kurulu olarak 1.ligde 5. olarak devraldığımız KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oynadığı 19 maçta hiç yenilgi almadan süper lige yükseltmiştir , çabalarımızdan dolayı federasyonun banka hesaplarında iyi bir miktar parası bulunmaktadır , oyun için gerekli toplar ve tekerlekli sandalye tamir malzemeleri Kıbrıs’ta bulunmadığından Türkiye’den getirtilmiştir , harap fare yuvası halindeki federasyon binasının tadilatı can dostum Çimen Aka - Quantum Realty tarafından yapılmış ve bağışlarla iç mobilyalar alınmıştır farkı görebilmeniz için

Özel gereksinimli bireyler için çalışmalarıma ve hizmetlerime devam edeceğim .

Ağır ekonomik şartlarda spor için uğraş veren tüm federasyon yöneticilerine kolay gelsin .

Umarım Merhum Mustafa Çelik’in ruhunu biraz rahat ettirebilmişizdir.”