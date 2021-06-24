Vadili’de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

BTM 1’inci Ligi ekiplerinden Vadili Spor Kulübü’nün, 19/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da, başkanlık için tek aday olan Menderes Aktaş’ın, üyeler tarafından oy birliği Kulüp başkanlığına getirilmesinin ardından, 21/06/2021 Pazartesi günü Yönetim kurulu ilk toplantısı gerçekleştirdi.
Yapılan ilk toplantının ardından, Yönetim kurulu görev dağılımları da yapıldı.
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Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;
|
Menderes Aktaş
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Başkan
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Hüseyin Tulu
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As Başkan
|
Ömer Pala
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Genel Sekreter
|
Serdar Şimşek
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KTFF Sorumlusu
|
Mustafa Kaya
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KTFF Sorumlusu / Alt Yapı (U7-U9)
|
Dündar Gürpınar
|
Musahip
|
Orsan Ülgener
|
Muhasip
|
Ahmet Örses
|
Tesisler Sorumlusu
|
Savaş Şimşek
|
Tesisler Sorumlusu
|
Taner Samacıoğlu
|
Sportif Direktör / Basın
|
Arkın Kasaoğlu
|
A Takım Sorumlusu
|
Osman Osmanoğlu
|
A Takım Sorumlusu
|
Ejder Şimşek
|
Alta Yapı Koordinatörü
|
Hasan Kalkaner
|
Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)
|
Serdar Özer
|
Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)
|
Serdar Şimşek
|
Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)
|
Mustafa Zahteroğulları
|
Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)
|
Kemal Özuğurlu
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