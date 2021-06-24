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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Vadili’de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

24 Haziran 2021 Perşembe 19:16
Vadili’de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
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BTM 1’inci Ligi ekiplerinden Vadili Spor Kulübü’nün, 19/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da, başkanlık için tek aday olan Menderes Aktaş’ın, üyeler tarafından oy birliği Kulüp başkanlığına getirilmesinin ardından,  21/06/2021 Pazartesi günü Yönetim kurulu ilk toplantısı gerçekleştirdi.
Yapılan ilk toplantının ardından,  Yönetim kurulu görev dağılımları da yapıldı.

Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;

Menderes Aktaş

Başkan

Hüseyin Tulu

As Başkan

Ömer Pala

Genel Sekreter

Serdar Şimşek

KTFF Sorumlusu

Mustafa Kaya

KTFF Sorumlusu / Alt Yapı (U7-U9)

Dündar Gürpınar

Musahip

Orsan Ülgener

Muhasip

Ahmet Örses

Tesisler Sorumlusu

Savaş Şimşek

Tesisler Sorumlusu

Taner Samacıoğlu

Sportif Direktör / Basın

Arkın Kasaoğlu

A Takım Sorumlusu

Osman Osmanoğlu

A Takım Sorumlusu

Ejder Şimşek

Alta Yapı Koordinatörü

Hasan Kalkaner

Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)

Serdar Özer

Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)

Serdar Şimşek

Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)

Mustafa Zahteroğulları

Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)

Kemal Özuğurlu

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