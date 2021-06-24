Vadili’de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

BTM 1’inci Ligi ekiplerinden Vadili Spor Kulübü’nün, 19/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da, başkanlık için tek aday olan Menderes Aktaş’ın, üyeler tarafından oy birliği Kulüp başkanlığına getirilmesinin ardından, 21/06/2021 Pazartesi günü Yönetim kurulu ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan ilk toplantının ardından, Yönetim kurulu görev dağılımları da yapıldı.

Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle; Menderes Aktaş Başkan Hüseyin Tulu As Başkan Ömer Pala Genel Sekreter Serdar Şimşek KTFF Sorumlusu Mustafa Kaya KTFF Sorumlusu / Alt Yapı (U7-U9) Dündar Gürpınar Musahip Orsan Ülgener Muhasip Ahmet Örses Tesisler Sorumlusu Savaş Şimşek Tesisler Sorumlusu Taner Samacıoğlu Sportif Direktör / Basın Arkın Kasaoğlu A Takım Sorumlusu Osman Osmanoğlu A Takım Sorumlusu Ejder Şimşek Alta Yapı Koordinatörü Hasan Kalkaner Alt yapı Sorumlusu (U15- U17) Serdar Özer Alt yapı Sorumlusu (U15- U17) Serdar Şimşek Alt yapı Sorumlusu (U10- U12) Mustafa Zahteroğulları Alt yapı Sorumlusu (U10- U12) Kemal Özuğurlu Halkla İlişkiler Sor.













