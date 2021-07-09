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Vadili Darts Derneği Darts Süper Ligi'nde

KKTC Darts Federasyonu'nun Organize ettiği 2021 Yılı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Sezonu Lider olarak tamamlayan Vadili Darts Derneği Takımı, Play-Off müsabakasında da galip gelerek, bir sezonun ardından yeniden DARTS SÜPER LİGİ'ne terfi etti.

09 Temmuz 2021 Cuma 13:34
Vadili Darts Derneği Darts Süper Ligi'nde

Vadili Darts Derneği, 8/7/2021 tarihi Perşembe günü Lefkoşa'da KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde gerçekleşen Play-off müsabakasında karşılaştığı rakibi, Gönyeli SK Takımı karşısında 10-6 skorla galip gelerek, SÜPER LİGE terfi etmeyi garantiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Vadili Darts Derneği
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