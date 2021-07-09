Vadili Darts Derneği, 8/7/2021 tarihi Perşembe günü Lefkoşa'da KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde gerçekleşen Play-off müsabakasında karşılaştığı rakibi, Gönyeli SK Takımı karşısında 10-6 skorla galip gelerek, SÜPER LİGE terfi etmeyi garantiledi.
Vadili Darts Derneği Darts Süper Ligi'nde
KKTC Darts Federasyonu'nun Organize ettiği 2021 Yılı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Sezonu Lider olarak tamamlayan Vadili Darts Derneği Takımı, Play-Off müsabakasında da galip gelerek, bir sezonun ardından yeniden DARTS SÜPER LİGİ'ne terfi etti.
09 Temmuz 2021 Cuma 13:34