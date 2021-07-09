Vadili Darts Derneği Darts Süper Ligi'nde

KKTC Darts Federasyonu'nun Organize ettiği 2021 Yılı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Sezonu Lider olarak tamamlayan Vadili Darts Derneği Takımı, Play-Off müsabakasında da galip gelerek, bir sezonun ardından yeniden DARTS SÜPER LİGİ'ne terfi etti.