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Unilig’de heyecan dorukta

KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Üniversiteler Basketbol Ligi’nde ikinci hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:29
Unilig’de heyecan dorukta
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4 takımın mücadele verdiği ligde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) haftayı galibiyetle kapattı.

Ünilig’de 3’üncü ve son hafta oynanacak maçların ardından şampiyonluğa ulaşan ekip belli olacak.

YDÜ’den İskele’de farklı tarife: 97-47

Dün akşam (31 Mayıs) İskele Spor Salonu’nda ilk haftanın 2 galip takımı karşı karşıya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), YDÜ’yü ağırladığı maçı Lefkoşa ekibi 97-47 galip tamamladı. YDÜ’de Batuhan Tüzmen 26 sayı ile oynarken, Günay Ertopaloğlu da 20 sayı üretti. DAÜ’de en fazla sayıyı üreten isim Uğur Kaya (17) oldu.

GAÜ’den 55 sayılık fark: 96-41

Ünilig’de bu akşam oynanan maçta ise GAÜ ile Rauf Denktaş Üniversitesi mücadele verdi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 96-41 kazandı. GAÜ’de Ali Erdem Tiryakioğlu ile RDÜ’den James Baker 20’şer sayı ile maçın en skorer isimleri oldular.

PUAN DURUMU

Takım            O         G         M        P

1-YDÜ                       2          2          -           4

2-DAÜ                       2          1          1          3         

2-GAÜ                       2          1          1          3

4-RDÜ                       2          -           -           2

MAÇ PROGRAMI:

7 Haziran Pazartesi

16.00   RDÜ-DAÜ     (Başaran Spor Salonu)

8 Haziran Salı            

19.30   YDÜ-GAÜ    (RA-25 Spor Salonu)

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