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Ümitcan, Zaferspor'da

Bonservisi Çetinkaya'da bulunan kanat oyuncusu Ümitcan Babahan, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Zaferspor'a transfer oldu.

01 Mart 2021 Pazartesi 18:31
Ümitcan, Zaferspor'da
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Necmi USAL

Bonservisi Çetinkaya'da bulunan kanat oyuncusu Ümitcan Babahan, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Zaferspor'a transfer oldu.

Ülkemizden Türkiye BAL'a göç devam ediyor. Ünal Kaya, Mehmet Altın, Hasan Evren ve Ali Üçtaş'ın ardından İbrahim Hatay, Okan Gün ve Hasan Akkuyu da önümüzdeki günlerde adadan ayrılacakken, bir oyuncu daha Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nin yolunu tuttu. Çetinkaya futbolcusu Ümitcan Babahan, Buca ekibi Zaferspor ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz gün adadan ayrılan başarılı kanat oyuncusu yeni takımıyla ilk antrenmanına ise dün çıktı. Ümitcan, ülkemizde oynanamayan ligden dolayı bu dönemi boş geçirmeme adına tercihini BAL'dan yana kullandı.

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