UKÜ’den dörtte dört: 67-31

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’ne Girne Amerikan Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaşması ile devam edildi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı UKÜ galibiyetle noktaladı. Ligde oynadığı dördüncü maçı da kazanan UKÜ yoluna kayıpsız devam ederken, GAÜ dördüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

15-5, 25-13, 52-21 ve 67-31’lik periyotlar sonunda galibiyete uzanan UKÜ’de 10 oyuncu skora katkı yaptı. Maçın en skorer ismi ise 15 sayı ile oynayan UKÜ oyuncusu Şule Ünağyol oldu. GAÜ adına 14 sayı kaydeden Yağmur Bozoğlan ise takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak müsabakayı tamamladı.