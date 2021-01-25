Turunç’un planlaması hazır

Demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç’un 2021 planlaması antrenörleri tarafından hazırlandı

KKTC milli boksörü Metin Turunç yeni yıldan oldukça umutlu olduğunu söyledi. Geride kalan 2020 yılının tüm dünya adına şansız ve talihsizliklerle dolu bir yıl olarak geride kaldığını belirten demir yumruk lakaplı Metin Turunç 2021 yılının her yönüyle güzel bir yıl olmasını temenni etti.

2021 planları hazır

Hem Rus hem de Türk antrenörünün 2021 yılı ile ilgili plan ve programlarını hazırladığını ve kendisi ile paylaştığını ifade eden Metin Turunç, yapılan plan ve program doğrultusunda ara vermeden çalışmalara başladıklarını ifade etti. Pandemi dolayısıyla geçen yıl birçok planlanmış müsabakadan geri kaldıklarını ve iptal etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Metin Turunç, yeni yılda faaliyet programları arasında birçok müsabakanın da olduğunu ifade etti. Piyasaya çıkan aşı ile birlikte bu yıl adına müsabaka yapmak için biraz daha ümitli olduğunu söyleyen Turunç, çalışmalarına bu bağlamda devam edip süreci takip edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ta müsabaka düşüncem var

Sözlerinin sonunda ülkede bir boks müsabakası yapmak olduğunun da altını çizen Metin Turunç, ülkede yer alan bir hotel ile görüşme yapıldığını ve sağlık koşulları ve şartlarının iyi olması durumunda bu yıl içerisinde ülkede kendisinin içinde yer alacağı bir boks müsabakası yapacağını söyedi.