Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
New York’ta neler oluyor?
New York’ta neler oluyor?
Başınızın çaresine bakın!
Başınızın çaresine bakın!
Mutlu musun statiko?
Mutlu musun statiko?
İktidar hırsı bir hastalıktır
İktidar hırsı bir hastalıktır
banner376

Turunç’un planlaması hazır

Demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç’un 2021 planlaması antrenörleri tarafından hazırlandı

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:34
Turunç’un planlaması hazır
banner337
banner351

Demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç’un 2021 planlaması antrenörleri tarafından hazırlandı

KKTC milli boksörü Metin Turunç yeni yıldan oldukça umutlu olduğunu söyledi. Geride kalan 2020 yılının tüm dünya adına şansız ve talihsizliklerle dolu bir yıl olarak geride kaldığını belirten demir yumruk lakaplı Metin Turunç 2021 yılının her yönüyle güzel bir yıl olmasını temenni etti.

2021 planları hazır

Hem Rus hem de Türk antrenörünün 2021 yılı ile ilgili plan ve programlarını hazırladığını ve kendisi ile paylaştığını ifade eden Metin Turunç, yapılan plan ve program doğrultusunda ara vermeden çalışmalara başladıklarını ifade etti. Pandemi dolayısıyla geçen yıl birçok planlanmış müsabakadan geri kaldıklarını ve iptal etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Metin Turunç, yeni yılda faaliyet programları arasında birçok müsabakanın da olduğunu ifade etti. Piyasaya çıkan aşı ile birlikte bu yıl adına müsabaka yapmak için biraz daha ümitli olduğunu söyleyen Turunç, çalışmalarına bu bağlamda devam edip süreci takip edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ta müsabaka düşüncem var

Sözlerinin sonunda ülkede bir boks müsabakası yapmak olduğunun da altını çizen Metin Turunç, ülkede yer alan bir hotel ile görüşme yapıldığını ve sağlık koşulları ve şartlarının iyi olması durumunda bu yıl içerisinde ülkede kendisinin içinde yer alacağı bir boks müsabakası yapacağını söyedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar Tekçam’ı kabul etti
Tatar Tekçam’ı kabul etti
Hamitköy antrenmanları durdurdu
Hamitköy antrenmanları durdurdu
Esentepe'den ara
Esentepe'den ara
Tenis’te transfer sezonu açıldı
Tenis’te transfer sezonu açıldı
Taekwondo’da mali kurul yapıldı
Taekwondo’da mali kurul yapıldı
Sapsızoğlu’ndan ziyaret
Sapsızoğlu’ndan ziyaret
Kartal’da idmanlar durdu
Kartal’da idmanlar durdu
Demir yumruk: ‘Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’
Demir yumruk: ‘Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’
Sertoğlu ve ekibi, KSTBÜ’yu ziyaret etti
Sertoğlu ve ekibi, KSTBÜ’yu ziyaret etti
Dum-Dum galip 1-2
Dum-Dum galip 1-2

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim