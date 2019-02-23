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Türk takımları Avrupa'da son 7 sezonun en kötü performansını gösterdi

Türk takımları Avrupa'da son 7 sezonun en kötü performansını gösterdi

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:52
Türk takımları Avrupa'da son 7 sezonun en kötü performansını gösterdi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etmesinin ardından Türk takımlarının Avrupa kupalarında ülke puanına katkı sağlama süreci de sona ermiş oldu.

Türk takımları bu sene grup maçlarında toplamda 27,5 toplayarak son 7 senenin en kötü sezonuna imza atmış oldu.

Avrupa kupalarına bu sene Türkiye'den doğrudan katılan iki takım Spor Toto Süper Lig'i 2017-2018 sezonunda şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor oldu.

Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayan Medipol Başakşehir Devler Ligi'ne katılmayı başaramadı. UEFA Avrupa Ligi'na Beşiktaş ve Akhisarspor grup maçlarında veda ederken, Fanerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'nden gelerek yoluna UEFA'da devam eden Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.

Eleme maçlarında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Türk takımları, grup maçlarındaysa 66 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Bu sene Türk takımları içerisinde en fazla puanı Beşiktaş topladı. Beşiktaş sürpriz bir şekilde elendiği Avrupa macerasında bu sezon 9,5 puan topladı. Fenerbahçe ise Avrupa defterini 8.5 puan toplayarak bitirdi ve Türkiye'ye en çok puan kazandıran ikinci takım oldu. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan ve sonrasında yoluna UEFA'da devam eden Galatasaray ise toplamda 8 puanlık katkı yaptı.

Tarihinde ilk defa Avrupa'da boy gösteren Akhisarspor ise UEFA macerasında çıktığı 6 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.

Medipol Başakşehir ise ön eleme turunda Avrupa'ya en erken veda eden Türk takımı oldu ve ülkesine 0.5 puan yazdırabildi.

Son 5 sezonda Beşiktaş zirvede
Ülke puanları hesaplanırken son 5 sezon dikkate alınıyor. Bu süre zarfında Beşiktaş Türkiye'ye 69 puan kazandırırken rakiplerine de bu konuda büyük fark attı.

Beşiktaş'ı 37,5 puan toplayan Fenerbahçe takip ederken Galatasaray son 5 sezonda ülkesine 22.5 puan kazandırabildi.

Türkiye seneye de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderecek
Ülke puanı klasmanında 10. sırada bulunan Türkiye bu konumunu korumayı garantiledi. Sıralamada Türkiye'yi takip eden Avusturya'nın 30.850 ve Hollanda'nın ise 30.633 puanı bulunuyor.

Avusturya'da UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Salzburg ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Ajax'ın tüm maçlarını kazanması halinde dahi Türkiye 10. sıradaki yerini korumayı garantiledi.

Ülke puanı klasmanında ilk 10 sırada yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Türk Futbol Takımları
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