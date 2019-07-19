Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut hedefe ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi

Hedefimiz ilk beş

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Türk Ocağı'nda takımın tecrübeli teknik adamı Ahmet Dedekorkut, takım olarak hedeflerinin ilk beş içinde ligi bitirmek olduğunu kaydetti.

"Hedefimiz ilk beş" diyen Dedekorkut, "İki haftadır salonda çalışıyoruz. Genç bir kadromuz var. Hazırlık döneminde bol bol hazırlık karşılaşması oynayacağız” dedi.

Gençlere güveniyoruz

“Yeni sezonda iyi futbol oynayan bir Türk Ocağı izlettirmek istiyoruz diyen Dedekorkut “gençlerimize güveniyoruz. Aramıza henüz katılmayan futbolcularımız var. Onların da katılımı ile sezona daha güçlü hazırlanacağız" dedi.