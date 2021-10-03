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Tüneldeki son drag yarışı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı.

03 Ekim 2021 Pazar 15:52
Tüneldeki son drag yarışı yapıldı

2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olan ve Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda; Pera Pırlanta, HP Chip Tunning,  Değirmenlik Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gülgün Süt, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Comment Printing, NEU Hospital, Veli’s, Tekin İletişim,  Güven Sigorta, Over Boost, Capital Radyo ve Cahit Necipoğlu Ltd.’nin de katkılarıyla hayata geçirilen Drag yarışı Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı. 2 günlük programla organize edilen yarışın ilk gününde 73 yarışçı piste çıkarak derece elde etti. Elde edilen derecelere göre saniye bazında 7 sınıf oluşturuldu ve eşleşmeler belirlendi. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı, organizasyonun ikinci gününde, binlerce seyirci önünde eşleşmeler yapıldı. Sırasıyla 15 saniye, 14 saniye, 13 saniye eşleşmelerinin yapılmasının ardından heyecan arttı ve 12 saniye, 11 saniyenin, 10 saniyenin ardından günün en hızlı araçları olan 9 saniye sınıfı yarışçıları piste çıktı.

Yeni havalimanının yakın zamanda açılacak olmasıyla Akıncılar Tünel Yolu’nda son kez yapılan Drag yarışında katılımcı rekoru ve seyirci rekoru kırılırken organizasyon Dj Coşkuner’in setleriyle renklendi. Ayrıca organizasyonun sunumunu yapan Hsüseyin Kral müthiş performansıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken, Gelengül Production 6 kamera ve 1 drone ile canlı yayın gerçekleştirdi. Canlı yayının sunumunu ise Olgun Bıçak ve Çelen Oben yaptı. Bir çok yiyecek ve içecek standının da kurulduğu etkinlikte binlerce seyirci organizasyonu yerinde takip etti.

İkili çıkışlarla rakiplerini tek tek eleyen sporcular arasında tüm sınıflarda dereceye girenler belirlendi. Deniz Denner bir kez daha 9.651 saniyelik derecesiyle kendisine ait otomobil pist rekorunu kırarken, 9 saniye sınıfının da birincisi oldu. Güney Kıbrıs’tan yarışa katılan Savvas Pissourios ise ikinci oldu. Bir önceki yarışta açılmayan 10 saniye sınıfında bu kez üç yarışçı yer aldı. Ahmet Esendağlı’nın birinci olduğu sınıfta Andros Polydoru ikinci, Vasilis Mihal üçüncü oldu. 11 saniye sınıfında ise birinci Ömer İlhan Sayar oldu. Onu Cengiz Şerifoğlu ikinci olarak ve Mustafa Tangül üçüncü olarak takip etti. Büyük çekişmeye sahne olan 12 saniye sınıfında Denktaş Zurnacı birinci, Seren Özgürlü ikinci ve Halil Kadığlu üçüncü oldu. 13 saniye sınıfında Ali Çıdan birinciliğe ulaşan isimdi. Finalde yarışan kadın sporcu Ülkü Erçoban ikinci olurken, Berke Barkut üçüncü oldu. En kalabalık sınıf olan 14 saniye sınıfında Serdar Uyar birinci, Ali Uyanık ikinci ve Şevket Kavalcı üçüncü oldu. 15 saniy sınıfında ise Batuhan Kumcul birinci, Volkan Yavuz ikinci, Osman Tembel üçüncü oldu. Yarışın hemen ardından pist içerisinde ödül töreni yapıldı. KKDSOD Yönetim Kurulunun sponsorlara teşekkür plaketi vermesinin ardından dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

DERECEYE GİRENLER

9 Saniye Sınıfı

1.Deniz Denner-1 (9.651)

2.Savvas Pissourios-54

10 Saniye Sınıfı

1.Ahmet Esendağlı-33

2.Andros Polydorou-15

3.Vasilis Mihal-70

11 Saniye Sınıfı

1.Ömer İlhan Sayar-5

2.Cengiz Şerifoğlu-19

3.Mustafa Tangül-52

12.Saniye Sınıfı

1.Denktaş Zurnacı-11

2.Seren Özgürlü-44

3.Halil Kadıoğlu-80

13 Saniye Sınıfı

1.Ali Çıdan-81

2.Ülkü Erçoban-29

3.Berke Barkut-17

14 Saniye Sınıfı

1.Serdar Uyar-6

2.Ali Uyanık-42

3.Şevket Kavalcı-86

15 Saniye Sınıfı

1.Batuhan Kumcul-28

2.Volkan Yavuz-21

3.Osman Tembel-24

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