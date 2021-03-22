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Tüm spor dallarında aktif bir sporcuydu

Adını futbol tarihinin ön sayfalarına altın harflerle yazdıran Raif Örtunç Yenicami’nin efsane isimlerinden biriydi

22 Mart 2021 Pazartesi 19:36
Tüm spor dallarında aktif bir sporcuydu
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Kolay kolay geçilmeyen biriydi

Yenicami Ağdelen Kulübü futbol takımıyla özdeşleşmiş isimlerden biri olan Raif Örtunç uzun ve güçlü fiziğiyle ne top, ne de rakiplerin kolay kolay geçemediği bir savunma oyuncusuydu. 

Tüm spor dallarında aktif bir sporcuydu
Özellikle Antrenör Günay Caymaz’ın takımın başına getirilmesinin ardından savunmanın değişmeyen oyuncularından olan Raif Örtunç beden eğitimi öğretmeni olması hasebiyle sadece futbolda değil, tüm spor dallarında aktif bir sporcuydu.

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Saha içinde becerisi fazlaydı
Basketbol ve voleybol gibi sporlarda da aktif oynayan ve antrenörlük yapan Örtunç sadece pratikte değil, teorikte de yeterli bilgisi olmasından dolayı, saha içerisinde taktiksel olarak da beceri gösteriyordu. 

Sert kafa gollerine imza attı
Uzun boyu sayesinde özellikle köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda ceza alanı içerisinde doğru yer tutarak ve sert kafa vuruşları yaparak birçok gole imza atan efsane isim dönemin milli takımlarında da yer aldı. 

Futbolu hep Yenicami’de oynadı
Raif Örtunç toplamda dört kez Yenicami formasıyla Birinci Lig (bugünkü Süper Lig) şampiyonluğu yaşadı. Özellikle tarihimizde bir futbol takımının en az gol gördüğü (ortalama olarak) ve namağlup şampiyon oldukları sezonda, defansın en istikrarlı oyuncularından olan Örtunç futbol hayatını hep Yenicami’de geçirdi. 

Birçok federasyonda görev yaptı
Çocuk yaşta olmasına rağmen, birçok arkadaşıyla beraber, bir vatansever olarak Çetinkaya’nın PAKOS Şildi’ni kazandığı maç sonrasında yapılan zafer konvoyunda yaya olarak en önde yürüyenlerden olan Raif Örtunç birçok spor federasyonunda başkan veya yönetici olarak görev aldı.
Ülkenin en eski spor yazarlarından olan Örtunç bu görevini devam ettirmekle birlikte hem oğlunu hem de kızını kendisi gibi sporcu olarak yetiştirmiş bir vatanseverdir. 
 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 20:41
Anahtar Kelimeler:
KktcFutbolSporYenicamiAğdelen Klübü
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