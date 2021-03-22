Kolay kolay geçilmeyen biriydi

Yenicami Ağdelen Kulübü futbol takımıyla özdeşleşmiş isimlerden biri olan Raif Örtunç uzun ve güçlü fiziğiyle ne top, ne de rakiplerin kolay kolay geçemediği bir savunma oyuncusuydu.

Tüm spor dallarında aktif bir sporcuydu

Özellikle Antrenör Günay Caymaz’ın takımın başına getirilmesinin ardından savunmanın değişmeyen oyuncularından olan Raif Örtunç beden eğitimi öğretmeni olması hasebiyle sadece futbolda değil, tüm spor dallarında aktif bir sporcuydu.

Saha içinde becerisi fazlaydı

Basketbol ve voleybol gibi sporlarda da aktif oynayan ve antrenörlük yapan Örtunç sadece pratikte değil, teorikte de yeterli bilgisi olmasından dolayı, saha içerisinde taktiksel olarak da beceri gösteriyordu.

Sert kafa gollerine imza attı

Uzun boyu sayesinde özellikle köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda ceza alanı içerisinde doğru yer tutarak ve sert kafa vuruşları yaparak birçok gole imza atan efsane isim dönemin milli takımlarında da yer aldı.

Futbolu hep Yenicami’de oynadı

Raif Örtunç toplamda dört kez Yenicami formasıyla Birinci Lig (bugünkü Süper Lig) şampiyonluğu yaşadı. Özellikle tarihimizde bir futbol takımının en az gol gördüğü (ortalama olarak) ve namağlup şampiyon oldukları sezonda, defansın en istikrarlı oyuncularından olan Örtunç futbol hayatını hep Yenicami’de geçirdi.

Birçok federasyonda görev yaptı

Çocuk yaşta olmasına rağmen, birçok arkadaşıyla beraber, bir vatansever olarak Çetinkaya’nın PAKOS Şildi’ni kazandığı maç sonrasında yapılan zafer konvoyunda yaya olarak en önde yürüyenlerden olan Raif Örtunç birçok spor federasyonunda başkan veya yönetici olarak görev aldı.

Ülkenin en eski spor yazarlarından olan Örtunç bu görevini devam ettirmekle birlikte hem oğlunu hem de kızını kendisi gibi sporcu olarak yetiştirmiş bir vatanseverdir.

