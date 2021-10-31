Tırmanma Yarışı'nın galibi Denner

Otomobil Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Basel Holding ana sponsorluğunda, Limasol Online, Polaris, Gopro, Caldini, Eurol, Rinata Parts & Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ve 4. yarışı dün toplamda 12 aracın katılımıyla Kaplıca - Kantara’da gerçekleşti.

3. Tırmanmada 10 aracın ve 4. Tırmanmada 7 aracın finiş görmesiyle etaplar tamamlandı. Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi 3. ve 4. Yarışı kazanarak 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonları oldu.

Yarışta, ekipler önce 3,8 km’lik Kaplıca – Kantara 3. tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçti. Sonrasında 2,8 km’lik Kaplıca – Kantara 4. tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez yine aynı güzergâhı geçti.

3. Tırmanmada sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti:



“E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular. E4’de birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş ikilisi geldiler. Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 3,309 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi oldu.”4. Tırmanmada sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti:“E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş ikilisi geldiler. Genel Klasman sıralamasında ise yine çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 3,135 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi oldu.”