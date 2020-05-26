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Tekerlekli Sandalye takımımız süper ligde

Ligin tamamlanmasına 3 maç laka şampiyon olan Engelliler basketbol takımımız süper lige resmen yükseltildi

26 Mayıs 2020 Salı 16:17
Tekerlekli Sandalye takımımız süper ligde
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Türkiye Bedensel engelliler Spor Federasyonu liglerin geleceği ile ilgili kararını açıklarken namağlup lider durumda olan takımımızın süper lige yükseldiğini ilan etti.

22 haftalık ligin 19 haftası tamamlanırken ligin tamamlanmasına 6 hafta kala takımımız Süper Lig’e çıkmayı garantilerken oynadığı son hafta ise şampiyonluğu garantilenmişti.

Ligin iptal mı edileceği yoksa tescil mi edileceği merak edilirken karar Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından duyuruldu.

Karar şöyle:

*Liglerde 2019-2020 sezonunda düşen takım olmadı.
*1.Ligde 19.hafta sonunda ilk 3 sıradaki (KKTC, Pendik Belediyesi And.Yakası ve Yalova OSK) takımlar Süper Lige yükseldi.
*2.Ligde 17.hafta sonunda ilk 3 sıradaki (Kocaeli Başiskele,Fuzuev 1453 ESK ve Çanakkale Boğazgücü GSK) takımları 1.Lige yükseldi.
*3.Ligde A grubunu normal sezonda ilk 2 sırada bitiren (Karabük Demir Kartal ve Karşıyaka) B grubunu ilk 2 takımı (Adana ESK ve Düziçi Engelliler) C grubunu ilk 2 takımı((Malatya BŞB ve Hakkari Sümbül) 2.Lige yükseldi.
*Liglerde şampiyon belirlenmedi.


Açıklanan kararların tam metni şu şekilde

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Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.

Federasyonumuz tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüzün görüşleri, TBESF Sağlık Kurulumuzun tavsiyeleri, kurullarımızla yapılan istişare toplantıları ve tabi ki değerli kulüplerimizin de görüşleri alınmış olup, oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.

Camiamızın geleceğini gözeterek, önceliğimiz sağlığımız düşüncesiyle lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir;

Ts Basketbol ve Ampute Futbol Deplasmanlı liglerimiz ile Oturarak Voleybol Etaplı liglerimiz normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir.

Hiçbir Ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir.
Sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme uygulanmayacaktır.


Liglerde terfiler ise şu şekilde olacaktır.:
T.S BASKETBOL; Ligler arası terfiler Ts Basketbol 3. Lig hariç sezon öncesi ilan edilen statülerde olduğu gibi uygulanacaktır.
A) TS Basketbol 1. Liginde normal sezon sıralamasında ki ilk üç takım Ts Basketbol Süper Ligine,

B) Ts Basketbol 2. Liginde normal sezon sıralamasında ki ilk üç takım Ts Basketbol 1. Ligine,
C) Ts Basketbol 3. Liginde her üç grupta maçları tamamlanan kulüplerden, her grupta ilk iki sırayı alan takımlarımız bir üst lige (2. Lig)’ e terfi edileceklerdir.
 

Anahtar Kelimeler:
KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
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