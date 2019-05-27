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TED’li eskrimciler Türkiye Şampiyonası’na katıldı

TED’li eskrimciler Türkiye Şampiyonası’na katıldı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:20
TED’li eskrimciler Türkiye Şampiyonası’na katıldı

KKTC de bu yıl kürsülerden inmeyen TED Kuzey Kıbrıs Koleji Eskrimcileri Ankara’da yapılan Türkiye Eskrim Yıldızlar Şampiyonası’na katılarak başarılarını yurt dışına da taşıdılar.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji KKTC Şampiyonu Eskrim Flore Erkek Takımı, Şampiyon Mehmet Efe Yılmaz ve 3. Mehmet Koloğlu, antrenör Okan Erdoğdu ile birlikte Türkiye Eskrim Yıldızlar Şampiyonası’na katıldılar. Yoğun geçen ve zorlu yarışlar çıkaran Yılmaz ve Koloğlu büyük bir organizasyondan önemli tecrübeler elde ederek ülkelerine döndüler.

Anıt Kabir Ziyareti

Eskrimciler Ankara’da TED okullarının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de Anıt Kabrinde ziyaret ederek çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ted Eskrim
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