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Taygun Balkan şampiyonluğuna koştu

Atletizmde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Taygun Artan Özcihan, Sırbistan’da düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası’nda 100 metre branşında altın madalyaya koştu

14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:32
Taygun Balkan şampiyonluğuna koştu

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, başarılarına bir yenisini ekledi. Temsilcimiz Balkan U18 Şampiyonası’nda 100 metre branşında şampiyon olma başarısı gösterdi.

Kısa süre içerisinde Türkiye’de elde ettiği birincilik ve kırdığı KKTC ile Türkiye rekorlarıyla adından söz ettiren Taygun, Sırbistan’da yarıştığı şampiyonanın 100 metre finalinde 10.80’lik derecesi ile rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

100 metrede altına koştu

Antrenörü Celal Keleş ile birlikte geçtiğimiz gün Türkiye Milli Takımı’na dahil olan ve Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası’na katılan Taygun Artan Özcihan, tek gün olarak düzenlenen şampiyonada 100 metrede piste çıktı.

100 metre seçmelerinin ilk serisinde yer alan temsilcimiz, elde ettiği 10.78’lik derecesi ile hem serisini birinci bitirdi, hem de üç seride koşulan derecelerin en iyisine imza atarak finale yükseldi.

Finalde 10.80 koşan Taygun, rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanarak Balkan U18 şampiyonu unvanını elde etti.

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