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Tatar'dan KTFF'ye ziyaret

01 Ekim 2020 Perşembe 00:46
Tatar'dan KTFF'ye ziyaret
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Başbakan Ersin Tatar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’nu ziyaret ederek projelerini anlattı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından karşılanan Tatar, futbol camiası içerisinde yer almasının kendisini hep gururlandırdığını söyledi.

Söz konusu ziyaretle ilgili ilk sözü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu aldı. Sertoğlu, koronavirüsün dünyayı dize getirdiğini dolayısıyla hükümet edenlerin işinin zor olduğunu ifade etti. Gerek Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinin gerekse de hükümette bulunmanın zorluğundan bahseden Sertoğlu, “Allah Ersin Bey’e kolaylık versin.”dedi.

Tatar: “KTFF önemli bir kitleye hitap ediyor”

Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar da yaptığı açıklamada, kendisinin de futbol kulübü başkanlığı yaptığını ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’nun nereden nereye geldiğini çok iyi bildiğini ifade etti. Tüm bu organizasyonun koordinasyonunu yapmanın çok kolay olmadığını ve bunun önemli bir boyutta olduğunu aktaran Tatar, “Burada çok büyük bir kitleye hitap eden bir camia yönetiliyor. Hükümet olarak yapılan çalışmalarda hem altyapı, hem futbolcu yetiştirme hem de tesisler anlamında çalışmalar yapıyoruz. Tabi bu çalışmalar vizyon ve proje ister, bu da KTFF’de fazlasıyla vardır.”dedi.

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