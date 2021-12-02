Tatar: “Ambargolara rağmen etkinliklerimizi sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupa Ödül Töreni’ne katılarak ekiplere şampiyonluk kupasını, ikincilik kupasını ve madalyalarını verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin final maçının yapıldığı ve kupanın sahibinin Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü’nün olduğu ödül gecesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Lefkoşa KKTF kortlarında yer alan turnuva ve kupa ödül gecesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen turnuvayı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı’nı, yönetim kurulunu, sponsorları ve tenis oyuncularını tebrik etti.

“ULUSLARARASI ALANDA BİZİ TEMSİL EDEBİLECEK ÇOK YETENEKLİ GENÇ TENİS OYUNCULARIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi uluslararası alanda temsil edebilecek çok yetenekli genç tenis oyuncuları bulunduğunu ifade ederek, gençlerin yetişmesinde emeği geçen ailelerini, eğitmenlerini ve Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunu kutladı.

“AMBARGOLARA RAĞMEN SPOR ETKİNLİKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC Devleti olarak uluslararası toplumla çeşitli etkinliklerde buluşup, ülkede de önemli spor etkinlikleri düzenleyerek bunu tüm dünyayla paylaştığını belirtti.

“Her şeyi hak eden bir devlet, bir gençlik ve spor camiamız var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvaya katılanları ve kazananları kutlayıp ekiplere ödüllerini verdi.