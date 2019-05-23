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Takımına güveniyor

Takımına güveniyor

23 Mayıs 2019 Perşembe 08:38
Takımına güveniyor

Takımına güveniyor

K-Pet Birinci Ligi’nde ligi üçüncü sırada tamamlayan, daha sonra ise play off’ta oynadığı iki maçı da kazanan Ozanköy, bugün Hamitköy ile final niteliğinde bir maça çıkacak. Ozanköy, karşılaşmadan beraberlik alması durumunda bile Süper Lige yükselecek. Önemli maç öncesi spor servisi olarak Ozanköy Antrenörü Rıza Erseven’in görüşlerini aldık. Aksel, Mustafa, Saydam ve Ersal’ın sakatlığının bulunduğu ve bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceklerinin maç günü belli olacağını söyleyen Ozanköy teknik patronu Rıza Erseven; “Kazanmak ve lige çıkmak istiyoruz. Sakatlarımız var ama bu maçın telafisi yok. Süper lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah gülen taraf biz oluruz. Rakibimiz de iyi bir takım, onlar da kazanmak isteyecek. Maç bittiğinde Süper lige yükselen takım olmak için çaba sarf edeceğiz. Bütün sezon çok fedakarlıklar yapan oyuncularımızın başaracağına inanıyoruz. Futbolcularımız bu finali kazansa da kaybetse de ayakta alkışlanmayı hak ediyorlar” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

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