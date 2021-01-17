Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük anı müsabakaları yapıldı

Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak düzenlenen Hyong-Pumse-Kata müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen müsabakalar seyircisiz yapıldı.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri tarafından verildi .
Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ve federasyon hakemleri yönettiler.
BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1. Özlem Tomak
3.Kategori: 1. Ana Tüysüz
4.Kategori: 1.Gizem Gürpınar 2.Meliz Mina Kızıltaş 3.Aysel Ertepınar
5.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Durusu Yenice 3.Aleksandr Gudunova
6.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.Azra Turan 3.Tuba Şener
ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy
2.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Sinan Tüfekçi 3.Taner Kara
3.Kategori: 1.Emirkan Yıldız 2.Yusuf Aslan Aydın 3.Akın Köhneli
4.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Kıvanç Çağlin 3.Zeynel Yıldırım
5.Kategori: 1. Kerim Karpuz 2.Sezer Er 3.Mahmut Colayır
6.Kategori: 1. Yusuf Seyhan Şen 2.Agit Yenice 3.Halil Bildik
7.Kategori: 1. Çetin Çiftsüren 2.Emir Kaflı 3.Sinan Kaya
8.Kategori: 1. Şakir Yağızsoy