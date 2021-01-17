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Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük anı müsabakaları yapıldı

Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak düzenlenen Hyong-Pumse-Kata müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

17 Ocak 2021 Pazar 20:05
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük anı müsabakaları yapıldı
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Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak düzenlenen Hyong-Pumse-Kata müsabakaları  Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen müsabakalar seyircisiz yapıldı. 

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri  federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri tarafından verildi .

Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ve federasyon hakemleri yönettiler.

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar                  

2.Kategori:      1. Özlem Tomak

3.Kategori:      1. Ana Tüysüz

4.Kategori:      1.Gizem Gürpınar                  2.Meliz Mina Kızıltaş             3.Aysel Ertepınar      

5.Kategori:      1.Öncel Alyanak                    2.Durusu Yenice                    3.Aleksandr Gudunova

6.Kategori:      1.Hatice Alyanak                   2.Azra Turan                           3.Tuba Şener  

ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Sinan Tüfekçi                      3.Taner Kara

3.Kategori:      1.Emirkan Yıldız                    2.Yusuf Aslan Aydın             3.Akın Köhneli

4.Kategori:      1.Yunus Emre Tomak 2.Kıvanç Çağlin                     3.Zeynel Yıldırım      

5.Kategori:      1. Kerim Karpuz                    2.Sezer Er                               3.Mahmut Colayır

6.Kategori:      1. Yusuf Seyhan Şen             2.Agit Yenice                         3.Halil Bildik             

7.Kategori:      1. Çetin Çiftsüren                  2.Emir Kaflı                           3.Sinan Kaya 

8.Kategori:      1. Şakir Yağızsoy

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl KüçükGirne Avrasya Taekwondo Merkezi
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