Süper Lig'e yükselen başkent ekiplerinden Göçmenköy, yeni sezon hazırlıklarına dün başladı

Süper Ligin yeni ekibi Göçmenköy, yeni sezon hazırlıklarına teknik patron Kemal Yürekli önderliğinde dün başladı.

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez birinci ligde şampiyonluk yaşayarak Süper Lige yükselen başkent ekiplerinden Göçmenköy, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla resmen başladı. Teknik Direktör Kemal Yürekli ve Antrenör Niyazi Özekmekçi ve kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu önderliğinde gerçekleştirilen idman Atatürk Spor Kompleksi'nde 18.00'da yapıldı. İlk idman öncesi kulüp başkanı Ersan Karataş futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi ve Süper ligdeki 2. sezonlarında sıkıntılı bir dönem geçirmek istemediklerini ve futbolcuların çok çalışarak bunu başaracak güçte olduklarını söyledi. Resmi açılış önümüzdeki hafta yapılacak.