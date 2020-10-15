Soyer sahada

Basketbolun önemli isimlerinden Soyer Hacıganimler salon çalışmalarına başladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 1 Ekim sonrasında izin verilen antrenman çalışmaları kapsamında basketbolun önemli isimlerinden Soyer Hacıganimler de salon çalışmalarına başladı.

Çalışmalar Şahinsoy yönetiminde

Basketbolun iddialı isimlerinden Soyer Hacıganimler önceki gün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanla koç Ahmet Şahinsoy yönetiminde çalışmalarına sürdürdü.

Bu yıl kadrosuna önemli isimler transfer ederek kadrosunu güçlendiren Soyer Hacıganimler’de hedef yeni sezonda hem klasmanı ilk üç içinde bitirmek hem de final oynamak olarak belirlendi.

Hedefe yönelik çalışıyoruz

Koç Ahmet Şahinsoy yaptığı açıklamada çalışmalarına yeniden başladıklarını belirterek bu sezon hedeflerine ulaşmak için herkesin motive olduğunu kaydetti.

Şahinsoy “ilk üçü hedef koyduk ve bu hedefi tutturarak final oynamak istiyoruz. Oyuncularımız bunu başarabilecek kalitede” dedi.

Farklı bir takım olacağız

Şahinsoy kadrolarına önemli isimleri katarak güçlendiklerini bu sezon farklı bir takım olarak sahaya çıkacaklarını belirterek “alışılmışın dışında bir takım olacağız. Hacıganimler ile kurulan işbirliği bu sezon sahaya ve sonuçlara da yansıyacak” dedi.