Sima ameliyat oldu

Kadın milli voleybolcularımızdan Sima Kanatlı ameliyat oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi oyuncusu Sima Kanatlı Üniversitelerarası Voleybol Müsabakalarında DAÜ takımıyla gittiği Isparta’da maç esnasında sakatlanmış ve tedavisine başlanmıştı. Geçen süre içinde yapılan fizik tedavi ve diğer tedavi şekilleri sakatlığa cevap vermeyince, doktorlar ameliyata karar verdi.

Sima önceki gün İstanbul’da özel bir hastanede Ön Çapraz bağ ameliyatı oldu.

Ameliyat sırasında yan bağlar ve minisküste de yırtık görüldüğü ve çapraz bağlar ile yırtıkların da ameliyat ile dikildiği belirtildi.

Özel Çevre Hastanesi’nde gerçekleştirilen Amleiyat sonrasında hemen yürümeye başlayan Sima tedavi sürecinin ardından yeniden antrenmanlara başlayarak sezona başlarken eski formuna kavuşmayı hedefliyor.