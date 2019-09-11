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Sertoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu basın bildirisi yayınladı..

Sertoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu basın bildirisi yayınladı..

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:58
Sertoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu yayınladığı basın bildirisinde yeni sezonda her kesime başarı dileyerek sorunsuz bir lig geçmesini temenni etti.

Sertoğlu mesajında şöyle dedi “Değerli futbol ailesi; hepimizin büyük bir heyecanla beklediği 2019-2020 sezonu, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig 12 Eylül 2019 Perşembe akşamı oynanacak ilk maçla başlıyor. Bizler için yepyeni bir sezon, yepyeni umutlar ve yepyeni bir yolun başlangıcı olacak. Bu sezon boyunca futbol ailesinin paydaşlarının hedefleri farklı olsa da amaç her zaman Kıbrıs Türk futboluna gözle görülür güzellikler katmaktır. Tüm başkanlarımızın, yöneticilerimizin, teknik direktörlerimizin, hakemlerimizin, spor basınının ve futbolcularımızın amacının da bu olduğundan zerre şüphem yoktur. Biz de KTFF olarak bu sezonun heyecanını derinden hissediyor ve ligin ilk düdüğünü sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Yeni sezonda en büyük dileğimiz, geçen sezon olduğu gibi dolu tribünler önünde; futbolu seven tüm kesimlerin rahatlıkla ve huzurla maç izleyebileceği bir ortam yaratmaktır. Kulüplerimizden de bu güzel ortama katkı koymalarını beklemekteyiz. Futbol seyirci ile güzeldir. Bizler futbol kalitesini artırırsak, futbol ortamlarını cazip hale getirirsek seyirci de maça gelir, keyifle sosyal aktivitesini gerçekleştirip gönül verdiği takımı destekler. Hiç kimse unutmamalıdır ki statlarımız kavga yeri değil, insanların huzurlu bir şekilde maç izlemesi ve haftanın yorgunluğunu atması içindir. Bundan mütevellit bu sezonun Fair-Play çerçevesinde; olaysız ve barış dolu geçmesi ana hedeflerimizdendir.

Bu sezonda da aynı diğer sezonlarda olduğu gibi; zorlu, rekabet seviyesi yüksek ve müthiş keyif alacağımız bir lig bizleri bekliyor. Takımların kadrolarına yaptığı takviyelerin yanı sıra altyapılara verdikleri önemi de gözlemleme şansı buluyoruz. Bugün birçok futbol kulübümüz 10 yaşından itibaren kulüplerinde futbolcu barındırıyor.

Yeni sezonda; kulüp yöneticilerimize, teknik direktörlerimize, hakemlerimize, spor basınına, KTFF ailesine ve futbolcularımıza sağlıklı, başarı dolu, hak edenin kazandığı, dostluk ve barış içerisinde bir sezon diliyorum. Bu yolun sonunda bir takım şampiyon olacak ancak tüm takımlarımızın da katkılarıyla kazanan Kıbrıs Türk futbolu olacaktır. Bu vesile ile seslendiğim camiamı sevgi ve saygı ile kucaklıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sertoğlu Basın Bildirisi
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