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Sermaye Kolombiya'da gururumuz oldu

Yarışma WLDC sayfasından canlı yayınlanarak tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

Sermaye Kolombiya'da gururumuz oldu

Yarışma WLDC sayfasından canlı yayınlanarak tüm dünya ile aynı anda ülkemizden de izlendi.

15 Aralık 2019 Pazar 23:37
Sermaye Kolombiya'da gururumuz oldu

Ülkemizin Mod Ministery Dans okulu kayıtlı minik dansçısı, Ağustos ayında Romanya'da yapılan elemelerde şampiyon olup, finallerden yarışmaya hak kazandığı WORLD Latine Dance Cup Kolombiya Medellin' de ülkemizi bayrağı ile temsil etti.

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YARIŞMADA BAYRAK KRİZİ !!

Dünyanın bir numaralı Latin Dansı organizasyonu olan WLDC'da yaşanan bir hata da gündeme oturdu. Ülkemizi temsil eden Elis Sermaye sahneye çıktığı anda, ekranlara yansıyan bayrak ve ülke isminin farklı olmasından dolayı, organizasyon sorumluları dansçımızın yanında olan, antrenörleri ve Elis'in ailesinin protestosuna mâruz kaldı. Sonrasında yapılan itirazlar ve girişimler sonucunda, oradan ayrılıp hoteline giden grubumuzu, tekrardan organizasyon yerine çağrılması ile, yapılan değerlendirme sonucunda ekibimizden özür dileyip, tekrardan ülke bayrağı ile sahneye çıkmasını kabul etti. Ekibimizin organizasyon komitesine yapmış oldukları itiraz değerlendirmesi sonucunda, tüm dansçıların performans puanları bazı kurallara göre tekrardan değerlendirmeye alındı. Haber bizlere ulaştığında, sonuçlar halen belli olmadığından Elis'in son 5 yarışmacı içerisine kalıp kalmadığı henüz belli değildi.

Anahtar Kelimeler:
Mod Ministery Dans OkuluElis Sermaye
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