Serhan, bireysel çalışıyor

Ülkemizin deneyimli stoperlerinden Serhan Önet, antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta içerisinde 2021-2022 futbol sezonunun planlamasını ve takvimini açıklarken, futbolcular da yavaş yavaş yeni sezona hazırlanmaya başladı. Geçtiğimiz sezon oynanmamasına rağmen düz koşulara hiç ara vermeyen Milli oyuncu Serhan Önet, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haftanın en az üç günü Lefkoşa Atilla Topaloğlu Spor Tesisleri'ne giden deneyimli stoper, kondisyonunu kaybetmeme adına koşularını sürdürüyor. Serhan Önet, son olarak Doğan Türk Birliği'nde forma giyiyordu.