Satranç ödülleri verildi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Bireysel Satranç Federasyon Kupası’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Federasyondan yapılan açıklamada yapılan maçlarda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını yetkililerden aldılar.

Verilen ödüller şöyle:

1. FM Yamaç SAMANİ

2. FM Hüseyin Can AĞDELEN

3. Ata ATASOY

Kadın Özel Ödülü: Ayşen SAĞLAMER,

Performans Özel Ödülü: Takudzwa Arnold GADA

Veteran Özel Ödülü: Halil TOZAKI,

Yıldız Özel Ödülü: Kemal YILDIRIM,

Küçük Özel Ödülü: Arda KÖLE