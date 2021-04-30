Sapsızoğlu “Siyasi günah çekiyoruz”

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu başarılı işlere imza atmaya devam etmesine rağmen, geçmiş yönetimlerden kalma sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor.

Geçmiş yönetimlerin borçlarını ödememesi nedeniyle mahkeme kararı ile gelirlerine el konulan KKTC Cimnastik Federasyonu, yeniden benzer yaptırıma uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yaşanan gelişme ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonunun 2017 yılında özerkliğinin kaybettirilmesi sonrasında yapılan siyasi atamanın günahını yine biz çekiyoruz.

Bütün zorluklara rağmen doğruları yapmaya gayret ederek çocuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak bir önceki mahkemelik fatura yüzden tüm gelirlerimize el konmuştu.

115,000 TL’lik yurt dışı temasıyla ilgili faturanın ödenmemesi sonucunda rakam180,000 TL olmuştu. Bu zorluğun üstesinden tüm camia kenetlenerek gelmiştik. Ancak tam her şey yoluna girdi derken bir mahkemelik olay daha olduğunu maalesef şaşkınlıkla öğrenmiş durumdayız. Yine mahkemelik fatura yüzünden tüm gelirlerimize el konulması ile karşı karşıyayız.

Açılan davadan haberimiz olmadı. Alınan karar da bugün bizlere tebliğ edildi. Selen Osmanlı’nın başkanlığı döneminde Malyalı Turistik Servisler LTD’e ait 17.966 TL’lik fatura, şu anda 31.350 TL olmuştur. Dava masrafının ise 10,000 ile 25,000 TL arasında olduğu bizlere bildirildi. 31 Mart’tan itibaren ise faizin devam ettiği de tarafımıza bildirilmiştir.