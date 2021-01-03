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Sapsızoğlu projelerini açıkladı

03 Ocak 2021 Pazar 20:54
Sapsızoğlu projelerini açıkladı
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Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu cimnastikte yeni projelerini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, amaçlarının iyi yetişmiş, sağlıklı ve sportif bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Önceki akşam bir radyo programına katılan Sapsızoğlu açıklamalarda bulundu. Neredeyse eksi durumda ve mahkeme sürecinin devam ettiği ortamda federasyonda göreve geldiklerine dikkat çeken Sapsızoğlu, uzun uğraşlar sonucunda cimnastik sporunu tüm ülkeye yaymak adına birçok projeye imza attıklarını vurguladı. Son olarak Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nu uzun uğraşlar sonucu tadilat yaparak olimpik tarzda yeniden faaliyete geçirdiklerini belirten Sapsızoğlu, 21 Aralık Şehitler Haftası gibi önemli bir tarihte açılışı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sapsızoğlu şu açıklamaları yaptı:

“Antrenör sayısını 4’ten 70’e çıkardık. Kulüp sayısı 7’den 15’e çıktı. 1. Kademe antrenörlük kursu gerçekleştirdik. 2. ve 3. kademeler de açılacak. Lefkoşa’nın yanısıra şu anda Lefke, Güzelyurt, Mağusa, Geçitkale, Akdoğan, Girne, Erenköy’de faaliyetlere devam ediyoruz.”

“Sporcu sayımızı artırmak, uluslararası yarışmak istiyoruz”

Göreve geldiklerinde 200’e yakın sporcuları bulunduğunu, bu sayıyı şu an 2500’e kadar çıkarttıklarını belirten Hasan Sapsızoğlu, daha fazla spor salonu ve tesisle sayıyı daha da artırmayı istediklerini kaydetti. Sadece KKTC’de değil, Türkiye ve uluslararası alanda da müsabakalara katılmayı hedeflediklerini ifade eden Sapsızoğlu, milli takım oluşturma çalışmaları yaptıklarını, dört antrenörün bu amaçla görevlendirildiğini belirtti.

“Sadece cimnastik değil”

Cimnastiğe başlangıç yaşının 3 olduğunu aktaran Hasan Sapsızoğlu, temel eğitimi alan çocukların diğer spor branşlarına da geçebileceğine dikkat çekti. Temel cimnastik eğitimini alan sporcuların diğer spor branşlarında da başarı ve şampiyonluklar yaşayabilecek derecede olabileceklerini vurguladı. Cimnastiğin önemini vurgulayan Sapsızoğlu, “esneklik, koordinasyon, denge ve güç” gibi faktörlerin sporculara kazandırılmaya çalışıldığını belirtti. Cimnastik sporunun aynı zamanda sosyal anlamda da etkin olduğuna işaret eden Sapsızoğlu, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite artıyor. Tablet vb kullanımı da öyle. bunun önüne geçme, spora ve cimnastiğe yönlendirmeyle olacaktır.” şeklinde konuştu.

Aileler güveniyor

Pandeminin kendilerini ve cimnastik sporunu etkilediğini belirten Sapsızoğlu, buna karşılık özellikle ailelerin güvenini kazanmaya başladıklarını vurguladı. Hatta birçok ailenin çocuklarını antrenman için salona ve antrenörlere emanet ederek ayrıldıklarına ve antrenman bittiği zaman geri geldiklerine dikkat çeken Sapsızoğlu, çocuğun doğasında oyun olduğunu, oyunla birlikte cimnastiğin öğretilmesi ve sevdirilmesi gerektiğini kaydetti.

2021 Projeleri

2021 yılı için de konuşan Sapsızoğlu, üç cimnastik salonunun yapımı için harekete geçtiklerini, 2022 yılı içerisinde 3 tane daha yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Cimnastik sporunu Lefke’den Yeni Erenköy’e kadar tüm ülkeye yayma hedefinde olduklarını vurgulayan Sapsızoğlu, tesisleşme yanında müsabakalar ve milli takım oluşturma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cimnastik FederasyonuHasan Sapsızoğlu
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