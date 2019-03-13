Şampiyonlar Ligi: Juventus ve Manchester City çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rövanş maçlarına iki karşılaşma ile devam edildi.

İtalyan ekibi Juventus ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olduğu İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk etti.Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 27, 49 ve 86'ncı dakikalarda kaydettiği gollerle rakibin 3- 0 mağlup eden Juventus çeyrek finale yükseldi.

Gecenin diğer maçında da Premier Lig lideri Manchester City evinde Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaştı.Rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla yenen İngiliz ekibi, Devler Ligi'nde adını adını çeyrek finale yazdıran bir başka takım oldu.

Manchester City'e galibiyeti getiren goller 35 ve 38. dakikalarda Aguero, 42. dakikada Sane, 56. dakikada Sterling, 71. dakikada Bernardo Silva, 78. dakikada Philip Foden ve 85. dakikada Jesus'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 13 Mart günü oynanacak Barcelona - Olympique Lyon ve Bayern Münih - Liverpool rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu iki karşılaşma da TSİ ile 23.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından da Hollanda'nın Ajax, İngiltere'nin Tottenham ve Manchester United ile Portekiz'in Porto takımları çeyrek finale yükselmişti.