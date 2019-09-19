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Şampiyon Lefkoşa Darts Birliği

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen Darts Yaz Ligi’nde şampiyon belli oldu.

Şampiyon Lefkoşa Darts Birliği

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen Darts Yaz Ligi’nde şampiyon belli oldu.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:03
Şampiyon Lefkoşa Darts Birliği

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen Darts Yaz Ligi’nde şampiyon belli oldu.

Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde şampiyon Lefkoşa Darts Birliği oldu. 9 Takımın mücadele verdiği 2019 Darts Yaz Ligi sezonunun şampiyonu Darts Birliği oldu. Lefkoşa Darts Birliği, ligin oynanan son maçında Wizard Darts Takımını 14-2 mağlup ederek puanını 45’e yükselterek 9 puan ara ile şampiyonluğunu ilan etti.

Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

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Lefkoşa Darts Birliği - Wizard Darts Takımı: 14 - 2

Gönyeli Darts Birliği – Lefkoşa Spor Birliği: 4 - 12

Corner House Darts Takımı – Gülşen Oto Darts Takımı: 0 - 16

Diamond Child Darts Derneği - İGEM: (Ertelendi)

LEGEN (BAY)

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Darts BirliğiLefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi
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