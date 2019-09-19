Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen Darts Yaz Ligi’nde şampiyon belli oldu.

Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde şampiyon Lefkoşa Darts Birliği oldu. 9 Takımın mücadele verdiği 2019 Darts Yaz Ligi sezonunun şampiyonu Darts Birliği oldu. Lefkoşa Darts Birliği, ligin oynanan son maçında Wizard Darts Takımını 14-2 mağlup ederek puanını 45’e yükselterek 9 puan ara ile şampiyonluğunu ilan etti.

Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği - Wizard Darts Takımı: 14 - 2

Gönyeli Darts Birliği – Lefkoşa Spor Birliği: 4 - 12

Corner House Darts Takımı – Gülşen Oto Darts Takımı: 0 - 16

Diamond Child Darts Derneği - İGEM: (Ertelendi)

LEGEN (BAY)