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Şampiyon Küçük Kaymaklı

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:34
Şampiyon Küçük Kaymaklı
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Necmi USAL

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Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü'nün organize ettiği 1.Cenker Kaya U13 Anı Turnuvasında finalde Yenicami'yi penaltı atışları sonrasında mağlup eden Küçük Kaymaklı şampiyon oldu.

Eski futbolcu ve teknik direktör merhum Cenker Kaya'nın anısına Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü anı turnuvası düzenledi. Küçük Kaymaklı'nın ev sahipliğini üstlendiği turnuvaya yeşil siyahlıların yanı sıra Yenicami, Yonpaş Dumlupınar ve Baf Ülkü Yurdu U13 Takımları katıldı. Yarı finalde rakibi Yonpaş Dumlupınar'ı mağlup eden Küçük Kaymaklı ile Baf Ülkü Yurdu'nu mağlup eden Yenicami, finalde karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta şampiyonu penaltı atışları belirledi. Rakibine üstünlük sağlayan Küçük Kaymaklı, kupanın sahibi olurken, üçüncülüğü ise Yonpaş Dumlupınar elde etti. Karşılaşma sonrasında turnuvaya katılım gösteren tüm takımlara kupa, merhumun ailesine ise anı plaketi takdim edildi.

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