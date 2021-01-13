CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 10 Ocak Pazar gün gerçekleşen yeni yılın ilk tekler turnuvası CMC Cup’ta şampiyon 38 puan ile Hasan Garabli oldu. Dünya’da yeni uygulamaya başlanan ve esası tüm oyuncuları yeteneklerine ve sahaların zorluk derecelerine göre daha adil bir şekilde eşitlemeye dayanan WHS (World Handicap System) hesaplaması ile 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada Karl Crosby 34 Puan ile ikinci olurken, Mahmut Kahraman yine 34 Puan ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti.

Şampiyon Hasan Garabli’ye kupası Kaptan Bertan Erçin tarafından takdim edildi.