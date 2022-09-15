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Şampiyon Forest 1984-85 ve efsane golcü Leven Ruso ile buluşma

15 Eylül 2022 Perşembe 16:22
Şampiyon Forest 1984-85 ve efsane golcü Leven Ruso ile buluşma

Necmi Belge

Küçük Kaymaklı'nın yaşamını Londra'da sürdüren1984-85 tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşatan kadronun efsane golcüsü Levent Ruso'nun KKTC'de bulunması nedeniyle Gönyeli Ömerli Meyhanesinde bir buluşma gecesi düzenlendi.

Geceye 1984-85 kadrosundaki futbolcular dönemin efsane kulüp başkanı Veli Hakkı Taşkıran efsane kadroyu şampiyonluğa taşıyan efsane teknik direktör Ali Çetin Amcaoğlu yardımcısı Küçük Kaymaklı'nın efsane futbolcusu Süleyman Göktaş ile efsane takımın kaptanı Ertan Ali Güllü katıldı.

Çok neşeli ve nostaljik geçen gecede sırası ile dönemin Küçük Kaymaklı başkanı Veli Taşkıran teknik direktör Ali Çetin Amcaoğlu, Süleyman Göktaş, Ertan Ali Güllü, halen Küçük Kaymaklı kulüp başkanı olan Akay Aşina ve o dönemin yöneticisi Necmi Belge birer konuşma yaptı.

Gece yeniden buluşma sözü ile sona erdi.

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